Borsa İstanbul'da 14 - 18 Ağustos'ta en çok Konya Çimento kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kayıpla 7.513,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.424,04 puanı, en yüksek 7.868,74 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,13 kayıpla 7.004,30 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,10 azalışla 7.784,27 puana ve Mali Endeks yüzde 1,53 düşüşle 7.305,19 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 11.878,29 puana yükseldi.

Borsada bu hafta en çok kazandıranlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,02'yle Konya Çimento oldu. Konya Çimento'yu yüzde 21,18'le Tüpraş, yüzde 19,7'yle Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,89'la Bim Birleşik Mağazaları, yüzde 7,06'yla Garanti BBVA, yüzde 7,02'yle İzmir Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 346 milyar 932 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 342 milyar 346 milyon lirayla Koç Holding ve 313 milyar 257 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.