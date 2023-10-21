Borsa İstanbul'da 16-20 Ekim'de en çok Mia Teknoloji kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,43 kayıpla 7.510,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.446,97, en yüksek 8.252,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 7,42 kayıpla 6.912,07 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,82 azalışla 8.958,08 puana, Mali Endeks yüzde 5,58 azalarak 7.780,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,63 değer kaybıyla 12.129,59 puana düştü.

Mia Teknoloji, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,74 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknoloji’ji yüzde 4,29 ile Vestel Beyaz Eşya, yüzde 2,70 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

En çok kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 26,76 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 21,24 ile Şekerbank, yüzde 20,75 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 352 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding, 294 milyar 413 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 285 milyar 660 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.