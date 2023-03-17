Borsa İstanbul'da 1,78'lik değer kaybı! En çok kaybettiren 2 sektör

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile ulaştırma oldu.

Faiz kararlarının takip edileceğini ifade etti

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlara karşın yatırımcıların bu adımların yeterli olmayabileceğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler ne diyor?

Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktığını dile getiren analistler, haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut satışları, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Zew endeksleri, Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.