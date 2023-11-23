Borsa İstanbul'da gong Agrotech için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, Agrotech Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Bilun Keskin ve Enes Atar, Agrotech Finans Müdürü Derya Ekici, Agrotech Genel Koordinatörü Haşmet Ediz Kökyazıcı, Agrotech Teknoloji Koordinatörü Murat Teksöz, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Eylem Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Talep toplama sürecini yoğun katılımla tamamlayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "AGROT" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Agrotech'in faaliyetlerini tarım ve teknoloji alanında genişleterek bugüne kadar kendi kaynaklarıyla büyüdüğünü söyledi.

Şirketin, bu büyüme ivmesini halka arzla artırmaya karar vererek bugün borsada işlem görmeye başladığını aktaran Ergun, "Böylece, bir yandan öz sermayesini güçlendirmiş, diğer yandan 3 milyon yeni ortaklarının sorumluluğu ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Agrotech'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Sektördeki varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, 3 milyon 71 bin 62 yatırımcıdan gelen yaklaşık 7 kat talep ve 1,563 milyar TL büyüklükle sonuçlanan halka arzlarının, yatırımcının kendilerine olan güvenini gösterdiğini belirtti.

"Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ünün artık Agrotech'in ortağı" olduğunu ifade eden Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Yoğun bir ilgiyle sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız destekle Türkiye'de büyük ölçekli, öncü tarım şirketlerinden biri olarak sektördeki varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp yatırımcılarımızın da desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız."

Agrotech Teknoloji Koordinatörü Murat Teksöz, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerden çok daha başarılı projelere imza atabilme gayretinde olacaklarını söyledi.

Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ise Alnus Yatırım olarak bu halka arzla sermaye piyasasına yerli ve milli bir şirketin katılmasına öncülük etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.