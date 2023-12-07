Borsa İstanbul’da gong, ÇATES için çaldı

ÇATES gong töreni, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp ve Konsorsiyum Lideri İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ile birlikte Borsa İstanbul yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 7 Aralık’ta gerçekleştirilen tören sonrası şirket, Borsa İstanbul’da “CATES” koduyla işlem görmeye başladı.

ÇATES’in halka arzına yoğun katılım oldu

Ürettiği kesintisiz elektrik ile Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına kritik bir katkı sunan ÇATES’in halka arzına, yoğun katılım oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, Grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat fazla talep geldi. 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “ÇATES’in bugün işlem görmeye başlaması sebebiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Ülkemizin ilk termik santrali olan Çatalağzı Termik santralini, bugün modern imkânlarla işleten ÇATES, ülkemizin sanayisine enerji sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir. Geleneksel enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek için aldığı Borsada işlem görme kararıyla, bir yandan öz kaynağını güçlendirmekte, diğer yandan finansman maliyetlerini azaltma ve kurumsal yapısını sağlamlaştırma gibi hedeflere ulaşmada önemli bir adım atmaktadır. Bu halka arzda emeği geçen şirketimizin değerli yönetici ve çalışanlarına, kıymetli aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. ÇATES’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.