Borsa İstanbul’da gong, "Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" için çaldı

MÜSİAD ve Hedef Portföy AŞ ortaklığıyla oluşturulan Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyeleri ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve Hedef Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güner katılım sağladı.

Gong töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Üyelerimizden uzun süredir gelen talep doğrultusunda başlattığımız çalışma nihayete erdi. Toplanan sermaye ile oluşturulan bu fon Türkiye’nin geleceğine yatırım demek. Bugün MÜSİAD olarak çok heyecanlı ve gururluyuz. Hamdolsun, güzel bir çalışmayı tamamladık ve şimdi meyvelerini toplama zamanı." ifadelerini kullandı.

Payları sadece derneğin üyelerine satılan, Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun işleme başladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Asmalı, MÜSİAD üyelerinin sermayelerini birleştirdiği bu fonda, hızlı büyüme ve değer oluşturma potansiyeline sahip önemli girişimlere yer vereceklerini aktardı.

"Doğru bir ticari hedefe yürüyeceğiz"

Asmalı, MÜSİAD’ın çok büyük bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "(MÜSİAD) Yurt içi ve yurt dışında oluşturduğu güçlü ağıyla birçok noktaya ulaşabilecek vaziyette. Birçok sektörden oluşan bu yatırım alanlarına, uzman ekiplerimiz inceleme yapacak ve yatırımcılarımıza duyuracak. Faaliyetleri ve çalışma sistemi, Katılım Finans esasları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan bu fon ile üyelerimizin sermayelerini birleştirip büyük yatırımlar kurmayı hedefliyoruz. Bizler MÜSİAD olarak girişimlere yatırım yapılmasını sağlayacak, yatırımlardan elde edilen getiriyi de yatırımcının kendisiyle buluşturacağız. Bu işe başladığımızda da söylediğimiz gibi hem yatırımcı üyelerimizle hem de girişimci üyelerimizle ortak ve doğru bir ticari hedefe yürüyeceğiz. Finansmana erişimin zor olduğu bir ortamda bizlerin sermayeleriyle kurduğu bu yatırım fonu inanıyorum ki yapacağı yatırım ve gençlere verdiği desteklerle çok daha büyüyerek gelişimine devam edecektir. Girişim sermayesi yatırım fonumuz ülkemize ve MÜSİAD’ımıza hayırlı olsun."

"Öncü olma ve girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz"

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp da MÜSİAD ve Hedef Portföy’ün ortak vizyonu sonucunda girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni girişimcilerin önünü açmak adına bu projeye imza attıklarını belirterek, "Öncü olmaya ve girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. MÜSİAD ailesine iş birlikleri için kurumum adına teşekkür ediyorum. Amacımız Türk sanayisi ve iş dünyasında katma değer oluşturabilmek. MÜSİAD ile beraber oluşturduğumuz Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile başarılı sonuçlar ortaya çıkaracak farklı sektörlerdeki girişimleri ve yatırımcıları bir araya getirerek Türkiye’nin geleceğini beraber inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

14 binden fazla üyesi bulunan MÜSİAD, Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimcilere finansal destek sağlama, iş birliği fırsatları oluşturma ve doğru yatırım imkânları sunma amacı güdüyor. Fon, özellikle teknoloji, inovasyon, enerji, sağlık, eğitim ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren ve potansiyel taşıyan girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.

Söz konusu fon aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmayı amaçlayarak, girişimcilik ruhunu ve inovasyonu teşvik ederek Türkiye'nin uluslararası pazarda rekabetçiliğini artırmayı da misyon ediniyor.