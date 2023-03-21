Borsa İstanbul'da ilk yarıda negatif seyir

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,55 puan değer kaybetti.

Dün 4.975,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4.986,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.901,77, en yüksek ise 5.000,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 1,62 ve teknoloji endeksi yüzde 2,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükseldi, 86'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.968,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,64, bileşik getirisi yüzde 13,04 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 132,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0230 liradan, euro 20,4430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.968,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 74,4 dolardan işlem görüyor.