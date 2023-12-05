Borsa yüzde 0,09 yükselişle güne başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan artışla ve yüzde 0,09 değer kazanarak 8.094,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 8.087,24 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.