Borsa yüzde 0,43 değer kazanarak günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 3,79 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 5.128,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.121,09, en yüksek 5.198,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 5.146,11 puandan tamamladı.

En çok işlem gören hisse senetleri

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,78 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 5.681,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​Altının onsu 2.009 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.009 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 kazançla 1 milyon 279 bin liradan tamamladı.

Dolar kuru, alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2750 lira, satışta 19,3522 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2484 lira, satışta 19,3255 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 133,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 artışla 86,7 dolardan işlem görüyor.