Borsa yüzde 0,67 artışla güne başladı, yine rekor kırdı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,41 puan artışla ve yüzde 0,67 değer kazanarak 8.291,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile elektrik, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile metal ana sanayi oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 8.236,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.