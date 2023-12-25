Borsada gün ortası: BIST 100'de 96 şirket değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azaldı. Cuma 7.557,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 31 puan ve yüzde 0,41 azalışla 7.526,56 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.349,01 puanı, en yüksek 7.526,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,87, hizmetler endeksi yüzde 2,88, teknoloji endeksi yüzde 2,71, sanayi endeksi yüzde 2,92 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükselirken 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C)​​​​​​​, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.