Borsada KKM rallisi

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 1’lik düşüşle başladığı haftanın ilk gününde günü yüzde 3,77 yükselerek 7 bin 796 puandan tamamladı. Merkez Bankası’nın sadeleşme süreci kapsamında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına olan ilgiyi azaltacak TL mevduatlara olan ilgiyi artıracak adımı sonrası borsada düşüş bekleyenler umduklarını bulamadı. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,2 düşen BIST 100 Endeksi dün beklentilerin aksine hızlı bir yükseliş yaşadı.

Merkez Bankası’nın KKM kararı sonrası pazartesi gününe yüzde 4’ü aşan düşüşle başlayan bankacılık endeksi ise günün kalanında kayıplarını geri alarak günü yüzde 0,13 artışla 6.949 puandan kapatmayı başardı. Mevduat faizlerinde %35-%40 bandına doğru yükseliş bekleyen uzmanlar, Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası KKM’de artışın durmasını buradan çıkacak paranın da döviz hesaplarına, altın ve borsaya gitmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta 24-26 Ağustos’ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içinde ise hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Uzmanlar, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini söyledi. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Citi’den dolar/TL öngörüsü

-Citi, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini “ağırlığını azalt” olarak değiştirirken; PPK’dan faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı. Citi Research, Türk lirasının dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/ TL’de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi.

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16’dan 32’ye yükselmesini hedefleyerek, 25’te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, “TCMB’nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi. Citi, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.