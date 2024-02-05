Borsada rekor: BIST 100 Endeksi 8.775'i gördü

Faiz artırımlarının da etkisiyle birkaç aydır yatay seyreden borsa kısa süre önce çıkışa geçti. Geçen hafta rekor kıran borsa, haftaya yüzde 0,59 yükselişle 8.716,57 puandan başladı.

Borsa öğle seansına yakın değer kazanmayı sürdürerek yüzde 1,33 primlendi.

BIST 100 Endeksi saat 11:40 itibariyle 8.775'e kadar çıkarak bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

Endeks geçen haftayı 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.