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Borsada yatırımcı sayısı artıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) borsa yatırımcısı sayısının 8 milyon 488 bin 136'ya yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), borsadaki yatırımcı sayısına dair verileri açıkladı.

Buna göre 5 Nisan'la sona eren haftada önceki haftaya göre 263 bin 11 kişi borsaya girdi. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 225 bin 125 seviyesinden 8 milyon 488 bin 136'ya çıkmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,52 trilyon TL'den 12,86 trilyon TL'ye yükseldi.

 