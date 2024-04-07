Borsada yatırımcı sayısı artıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), borsadaki yatırımcı sayısına dair verileri açıkladı.

Buna göre 5 Nisan'la sona eren haftada önceki haftaya göre 263 bin 11 kişi borsaya girdi. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 225 bin 125 seviyesinden 8 milyon 488 bin 136'ya çıkmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,52 trilyon TL'den 12,86 trilyon TL'ye yükseldi.