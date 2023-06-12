Borsada yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 9 Haziran haftası itibarıyla 119 bin 72 kişi arttı. Bir önceki hafta 4 milyon 564 bin 708 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 683 bin 780'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 5,87 trilyon TL'den 6,36 trilyon TL'ye çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 30 milyon 949 bin 931 olan toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 993 bin 25 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 557 bin 53'ten 7 milyon 674 bin 273'e yükseldi.

Toplam hesap sayısı 64 milyon 390 bin 576'dan 64 milyon 596 bin 982'ye geldi.

MKK'nın yatırımcı ve hesap sayıları şu şekilde oluştu: