Borsada yeni rekor
BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde gün içi rekor seviyesini yeniledi. BIST 100 endeksi yüzde 3'e yaklaşan primle 5 bin 740 puanı aştı ve gün içi rekor seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul bayram dolayısıyla kısa olan haftanın başında gün içi rekora sahne oldu.
BIST 100 endeksi yüzde 3'e yaklaşan primle 5 bin 740 puanı aştı ve gün içi rekor seviyesine ulaştı. Endeksin yükselişinde banka hisselerinin katkısı öne çıktı. Bankacılık endeksinde günlük prim yüzde 3'ü aştı.
Dolar cinsinden bakıldığında ise 7 ayın en düşük seviyelerindeki seyrin sürdüğü izlendi.
Bankacılık endeksinin yükselişinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankacılığa yönelik düzenleyici çerçeveye ilişkin attığı ilk sadeleşme adımının etkisi görüldü.