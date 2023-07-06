Borsaya dört haftada 1,1 milyar dolarlık giriş

Borsa İstanbul’da yabancıların son haftalardaki girişi dikkat çekiyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2-30 Haziran dönemindeki dört haftada yurt dışı yerleşiklerin Türk hisse senetlerine net girişi 1,1 milyar dolara ulaştı.

Böylece yılın ilk yarısında toplamda yabancılar Borsa İstanbul’da 503 milyon dolarlık çıkışa imza attı.

Hisse senedi stoku geriledi

Sene başında 28,8 milyar dolar olan yabancıların Borsa İstanbul’daki hisse senedi stoku, 30 Haziran itibarıyla 22,5 milyar dolara geriledi.

Yabancılar 2-30 Haziran döneminde nette 50,3 milyon dolarlık da tahvil (DİBS) satın aldı.