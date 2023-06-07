Burgan Yatırım’dan yurt dışı piyasalara erişim imkânı

Sermaye piyasalarında butik hizmet anlayışı ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Burgan Yatırım, ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye’deki yatırımcılara ABD ve Avrupa Borsaları ile yurt dışı piyasalara, Burgan Trade platformları üzerinden erişim imkânı sunan Burgan Yatırım, müşterilerine 19 farklı borsada işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonları (ETF) için ücretsiz olarak veri sağlayacak.

19 farklı borsada işlem yapılacak

Burgan Yatırım’ın kurulduğu günden bu yana müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet ve farklı ürünler sunmak için çalıştıklarının altını çizen Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, “Müşterilerimizin ABD ve Avrupa borsalarına erişimini başlatmış bulunuyoruz. Böylelikle müşterilerimizin Burgan Trade mobil üzerinden uluslararası hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarında alım satım yaparak yurt dışı piyasalara erişimlerine imkân tanıyacağız.

Burgan Yatırım müşterileri, yurt dışı piyasalarda Apple, Facebook, Tesla gibi şirketlerin hisselerini, yurt dışı hisse senetlerini, ETF’ler gibi borsa yatırım fonları ve tahvil alımlarını kolaylıkla Burgan Trade üzerinden gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizi yeni ürün ve hizmetler ve yeni şubelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.