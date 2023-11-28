Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arz oluyor

Türkiye'nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali ÇATES'in halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) tarafından onaylanmasının ardından şirket, halka arz için gün sayıyor.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL, talep toplama fiyatı 57,15 TL olacak ÇATES'in halka arz sürecine İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderlik edecek.

Halka arzla şirketin 140 milyon 405 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 24 milyon 795 bin TL artırılarak 165 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecek.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.01 olacak, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Türkiye'deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu Zonguldak'ta bulunan ÇATES, düzenli temettü geliri sunmayı hedefliyor.

"ÇATES, 7 gün, 24 saat enerji üreten bir termik santral"

ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin potansiyeline yüksek güven olduğunu belirterek, ÇATES'in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

ÇATES'in ilk ve tek yerli taş kömürü santrali olduğunun altını çizen Alp, halka arz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"ÇATES olarak başladığımız kurumsal yapılandırmayı sürdürmek için halka arz kararı aldık. ÇATES bulunduğu konum ve özellik itibarıyla 7 gün, 24 saat enerji üreten bir termik santral. Bu özelliği ile sürdürülebilir gelir elde etme potansiyeli ve düzenli temettü avantajı olduğunu gördük, öz kaynak karlılığını tabana yaymak istedik, bu doğrultuda halka arz kararı aldığımızı söyleyebiliriz. Talep toplama tarihlerimiz 30 Kasım-1 Aralık olarak belirlendi. Hisselerimizin toplam yüzde 20'sini yani 33 milyon 50 bin adetini halka arz ediyoruz. Bunun yüzde 25'i ortak satışı, yüzde 75'i sermaye artırımı yolu ile gerçekleşecek. Halka arz fiyatımız 57,15 TL olarak belirlendi, bu anlamda halka arz büyüklüğümüz yaklaşık 1,9 milyar TL olarak gerçekleşecek. İnfo Yatırım liderliğinde kurulan 36 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile bu halka arzı gerçekleştireceğiz."

"Elde edilecek geliri şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılmasında kullanacağız"

Hamdi Alp, "Şirketimize güveniyoruz. Yatırımcılarımız düzenli temettü geliri ve hisse değer artış kazancından faydalanacaktır, önemli bir talep geleceğini düşünüyorum." dedi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacağını dile getiren Alp, özellikle sürdürülebilir geliri sağlamak için verimliliği artırıcı yatırımların da yapılacağını anlattı.

Alp, "Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu değeri yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.