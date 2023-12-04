ÇATES halka arzına planlananın 3.7 katı talep geldi

ÇATES’in halka arzına, yoğun talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, Grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda, planlanandan 3,7 kat fazla talep geldi.

ÇATES halka arzında talep toplama işlemleri, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Talep toplama sonuçlarına göre; şirketin nominal payları 57,15 TL fiyattan halka arz edilerek; 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde kurulan konsorsiyum içinde 36 aracı kurum iştirak etti.

ÇATES’in halka arzından elde edilen tutar, şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacak. ÇATES, sağladığı sürdürülebilir gelir ile yatırımcısına da düzenli temettü geliri sağlamayı hedefliyor.

Borsa İstanbul’da ‘CATES’ koduyla işlem görmeye başlayacak

Halka arz sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan ÇATES Genel Müdürü Hamdi ALP, “ÇATES’in, ülkemiz için ürettiği değeri, halka arz sayesinde yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. ÇATES’e gelen bu yoğun talebin ardından, yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve güvenle; bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze sunduğumuz katkıları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; başta şirketimizin bugününe ve geleceğine güvenen yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza, halka arza liderlik eden İnfo Yatırım ile birlikte görev alan aracı kurumlara ve tabii ki ÇATES’e gönül vererek, işine dört elle sarılan mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.