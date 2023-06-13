Ebebek’ten halka arz başvurusu
Ebebek Mağazacılık, hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesi için halka arz başvurusu yaptığını duyurdu. 2022’de dolar bazında dünyanın en büyük getiri sağlayan borsalarından olan Borsa İstanbul’da, halka arz rüzgarı sürüyor. Ebebek de bu şirketlerden oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ebebek’in halka arzında 24 milyon yeni hisse (halka arzın yüzde 60’ı) ile mevcut hissedarlara ait 16 milyon hissenin (halka arzın yüzde 40’ı) satışı planlanıyor.
Ek talep gelmesi durumunda mevcut hissedarlar 8 milyon adet hisseyi halka arza konu edebilecek. Şirket halka arz gelirini yurt içi ve yurt dışı mağaza ve online satış kanalları yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımında ve işletme sermayesi finansmanında kullanacak.