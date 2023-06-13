Ebebek’ten halka arz başvurusu

Ebebek’in halka arzında 24 milyon yeni hisse (halka arzın yüzde 60’ı) ile mevcut hissedarlara ait 16 milyon hissenin (halka arzın yüzde 40’ı) satışı planlanıyor.

Ek talep gelmesi durumunda mevcut hissedarlar 8 milyon adet hisseyi halka arza konu edebilecek. Şirket halka arz gelirini yurt içi ve yurt dışı mağaza ve online satış kanalları yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımında ve işletme sermayesi finansmanında kullanacak.