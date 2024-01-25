Halka arzlara yatırımcı ilgisi zamanla tabana yayılacaktır

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, borsanın bir oyun değil yatırım alanı olduğuna işaret ederek, MKK'nin yatırımcı sayısıyla birlikte "finansal okuryazarlık" düzeyini de artırmak için çalıştığını dile getirdi. Arıkan, geçen yıl yatırımcı sayısı ve endeks değerinde rekorlara şahit olunduğuna işaret ederek, "2 tanesi 2022 Aralık sonunda, 54 tanesi ise 2023 içinde halka arz onayı alan 56 şirket, 2023 takvim yılında borsada işlem görmeye başladı.

Böylece, 2023 yılı ülke tarihimizde en çok şirketin borsada işlem görmeye başladığı yıl olarak kayıtlara geçti." dedi. 2023 yılında borsada işlem görmeye başlayan 56 şirkete toplamda 79,79 milyar liralık fon sağlandığını dile getiren Arıkan, bu halka arzlara yaklaşık 124 milyon yatırımcı katılımı olduğunu ve arz başına ortalama 2,2 milyon yatırımcıya pay dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Arıkan, 2022 sonunda pay piyasalarında 3 milyon civarında olan yatırımcı sayısının 20 Aralık 2023 itibarıyla 8,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını ve Ocak ayı itibarıyla da 7,5 milyon seviyelerinde olduğunu belirterek, halka arzların da etkisiyle yatırımcı sayısındaki artışın ardından kaydedilen gerilemenin bu hızlı artış sonrası normal olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde yeni şirketlerin de halka arz edilmesiyle yatırımcı ilgisinin zamanla tabana yayılarak devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Arıkan, yeni yatırımcıların demografik yapılarına bakıldığında kadın yatırımcı oranının erkeklere yaklaştığına dikkati çekti.

“Yeni yatırımcılar 21-40 yaş aralığında yoğunlaşıyor”

Arıkan, yeni yatırımcıların 21- 40 yaş aralığında yoğunlaştığının göze çarptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Finansal okuryazarlığı gelişmiş ve yatırım kültürü edinmiş yatırımcıların büyük tutarlarla yatırım yapması daha sağlıklıdır. Yatırımcıların öncelikle kendilerine yatırım yaparak finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, verileri doğru okuyarak yatırımlarını ona göre planlamalarını öneriyoruz."