Hareket Proje halka arzında talep toplama tarihleri, hisse kodu ve fiyatı belli oldu

Geçen yıldan bu yana çok sayıda şirket borsada halka arz oluyor. Yüksek faiz ortamında hisse satışıyla finansman sağlayan şirketler, gelirleriyle yeni yatırımlar yapıyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ de halka arz için gün sayıyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği talep toplama tarihleri

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketi için 15-17 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse kodu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ borsada 'HRKET' koduyla işlem görecek.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı

Şirket yüzde 20,83'ini halka açacak. Halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenen şirketin 19 milyon 200 bin lirası sermaye artırımı, 4 milyon 800 bin lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 24 milyon lira olan payları satışa çıkacak

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzında hangi bankalar var?

Halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği tahmini halka arz büyüklüğü

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar lira olması bekleniyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz gelirini nerede kullanacak?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, 2019 yılında şirketlerin sürdürülebilirliğinde borsaların önemiyle ilgili aldıkları eğitimin ardından halka arz sürecine şirketlerinin dahil olması gerektiğini düşündüklerini aktararak "O zamandan bu yana bunu kesin bizim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aileden önce artık burası bir milli servet. Yani üç kıtada hizmet veren bir milli servet. O sebeple burayı yaşatmamız gerektiğini düşünerek böyle bir atılıma geçtik." ifadelerini kullandı.

Halka arz gelirlerini kullanırken önceliklerinin şirketin büyümesinde kullanmak olduğuna dikkati çeken Altunkum, "Sektörümüzde en önemli konu ekipman ve mühendislik konusu. Halka arzdan gelecek payın yüzde 50'sini ekipman yatırımında, geri kalanını da finansman konularıyla ilerleteceğiz." dedi.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği ne iş yapar?

Altunkum, şirketlerinin tahmil tahliye işleri yaparak Karaköy'de faaliyetlerine başladıklarını belirterek "Bu sürece taşımacılık, montaj işlerini katarak devam ettik. Şu an 67'nci yılımızdayız. Üç kıtada faaliyet gösteriyoruz. Taşımacılık, ağır yük kaldırma, yük mühendisliği ekipman kiralama, depolama gibi konularda hizmetler veriyoruz." diye konuştu.

'5-6 tane hizmet kolumuz var'

Türkiye'de öncü ve lider bir şirket olduklarını vurgulayan Altunkum , "Aynı çatı altında 5-6 tane hizmet kolumuz var. Kuruluşumuzdan bu yana verdiğimiz hizmetlerin hepsi birbirini tamamlıyor. Zaten dünyada uluslararası yayınlanan bir magazin dergisinin her sene yayınladığı taşımacılıkla alakalı bir liste var. O listede dünyada 15'inci sıradayız. Avrupa'da 4'üncü ve Türkiye'de de 1'inci sıradayız." dedi.

Altunkum, Senegal, Polonya, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Tanzanya' ya kadar hizmet verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Buralarda olmak kolay değil bir Türk firması olarak. Önümüzdeki dönemde Deniz Üstü Rüzgar Gülleri projelerinde şu an karada yaptığımız işleri deniz üstünde yapmak istiyoruz ama hareketi nerede konumlandırıyorsanız derseniz dünyanın alanında en iyi üç firması haline gelmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."