Hisse senedi satın alarak pasif gelir elde edebilirsiniz! İşte, düzenli temettü veren o şirketler

Hisse senedi satışı yapan bazı kurumsal firmalar düzenli olarak temettü dağıtır ve bunu hem yatırımcıları hem kendileri için yapar. Böylece kendilerine duyulan güven artar ve daha çok yatırımcı çekebilir. Şirketlerin temettü dağıtabilmesi içinse önce kâr elde etmesi gerekir. İşte, düzenli olarak kâr eden ve bu kârı hissedarları ile paylaşan şirketler!

Bir Şirket Neden Temettü Verir?

Şirketlerin temettü vermesinin altındaki temel nedenler şu şekilde sıralanabilir:

- Şirkete duyulan güveni artırmak ve hissedarları yatırıma devam etmeleri için teşvik etmek,

- Şirketin kazanç sağladığını, performansının iyiye gittiğini somut olarak göstermek,

- Temettü dağıtımı ile şirketin değerini artırmak ve hisse değerini yükseltmek.

Düzenli Temettü Veren Şirketler

Yatırımcılar, yatırımlarını güvenceye almak ve kâr payından faydalanmak için düzenli olarak temettü dağıtan şirketlere yatırım yapabilirler. Türkiye'de düzenli temettü veren ve 2022 yılında en çok temettü dağıtan şirketler şöyle sıralanabilir:

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Türkiye'nin en büyük demir-çelik işletmesi olarak Hatay'da faaliyet gösteriyor. %13.69 temettü getirisi ile Türkiye'nin en çok temettü veren şirketleri arasında yer alıyor. 2016 yılından beri yer yıl düzenli olarak temettü dağıtıyor.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Türkiye'nin yassı demir üretiminde lider demir çelik fabrikasıdır. 2014 yılından itibaren her yıl temettü dağıtan şirketin temettü getirisi %11.36'dır.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Avrupa'nın en büyük bira fabrikalarından biri. 2020 senesi hariç 2017 yılından beri her yıl temettü dağıtıyor. Firmanın %7.63 temettü getirisi var.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketidir. 2014 yılından beri düzenli olarak temettü dağıtan firmanın %5.19 temettü getirisi var.

EnerjiSA Enerji A.Ş. (ENJSA)

EnerjiSA elektrik dağıtımı ve perakende satışını sağlayan, Sabancı Holding çatısı altında çalışan bir firma. Şirketin %3.66 temettü getirisi var ve 2018 yılından beri düzenli olarak temettü dağıtıyor.