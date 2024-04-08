İlk çeyrekte 9 şirketin halka arzına 27,6 milyon yatırımcı katıldı

2023 yılında toplamda 56 şirket halka açılırken, 124 milyon yatırımcıdan 79,7 milyar liralık fon sağlandı. 2024 yılının ilk halka arz onayları ocak ayında bilişim ve gıda sektörlerine verilirken, talep toplamalar şubat ayında gerçekleşti.

Yılın ilk halka arzı olan Pasifik Donanımda talep toplama süreci 6-7 şubatta tamamlanırken, yatırımcılardan 4,4 kat talep geldi.

Diğer şirketlerin halka arzında ise, Bor Şeker (7-9 şubat) 3,9 kat, Limak Doğu Anadolu Çimento (14-16 şubat) 4,4 kat, Oba Makarna (22-23 Şubat) 4,9 kat, Alves Kablo (22-23 Şubat) 5,3 kat, Mogan Enerji (28-29 şubat) 3,9 kat, Artemis Halı (27-28 şubat) 5,8 kat, Odine Solutions (13- 15 mart) 6,1 kat ve IC Enterra (27- 29 mart) 4,1 kat talep gördü.