Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Koton halka arzı ne zaman?

Koton, 30 Nisan (bugün), 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta talep toplayacak.

Koton halka arz hisse fiyatı nedir?

Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

Koton Mağazacılık kaç lot verir?

* 2 milyon kişi: 58 Lot Bin 770 Lira

* 2 milyon 500 bin kişi: 46 Lot Bin 403 Lira

* 3 milyon kişi: 39 Lot Bin 190 Lira

* 3 milyon 500 bin kişi: 33 Lot Bin 6 Lira

* 4 milyon kişi: 29 Lot 885 Lira

* 4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

Halka arz büyüklüğü 4.2 milyar lira

Ortaklardan arasında şirkete 2012 yılında iştirak eden Turkven'in yönettiği fonların pay sahibi olduğu Nemo Apparel'e ait 94.4 milyon lira nominal tutarda hisse ile Yılmaz ve Şükriye Gülden Yılmaz'a ait 8.1 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak. Halka arz hisse başına 30.5 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 4.2 milyar lira, halka açıklık oranı %16.5 olarak gerçekleşecek. Sermaye artırımı ile şirketin kendisine kalacak halka arz gelirinin %30-40'ını yeni mağaza açılışı ve depo otomasyon yatırımları için, geri kalanını işletme sermayesi için kullanılacak.

Koton halka arz BİST'te ne zaman işlem görecek?

Koton'un BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor. Firmaların işlem tarihi, talep toplama süresinden sonra açıklanıyor.