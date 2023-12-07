Kuzey Boru A.Ş. halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Kuzey Boru A.Ş. halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Kuzey Boru A.Ş. halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre Kuzey Boru halka arzı için talep toplama işlemleri bugün 7 Aralık Perşembe günü saat 10.30 itibarıyla başlayacak ve 8 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kuzey Boru A.Ş. halka arz fiyatı nedir?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar, 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kuzey Boru izahname bilgilerine şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

Kuzey Boru A.Ş. kaç lot verir?

Kuzey Boru A.Ş. 24.000.000 Lot dağıtacak.

Bu şekilde Kuzey Boru 20.000.000 TL değerinde artışa giderek, sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkarmaya hazırlanıyor.