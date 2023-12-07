Mega Metal halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Mega Metal halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Mega Metal halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Mega Metal (MEGMT) halka arzda talep toplama başladı. 7 Aralık saat 09.00'da başlayan işlemler, 8 Aralık saat 17.00'da son bulacak.

Mega Metal halka arz fiyatı nedir?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.

Mega Metal kaç lot verir?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş, 53.000.000 Lot pay verirken, 9.750.000 Ek Lot verecek.

- 2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)

- 2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)

- 3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)

- 3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)

3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)

4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)