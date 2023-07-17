Milpa hisseleri Re-Pie'a satış haberi sonrası tavan

Doğan Holding bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada, Milpa A.Ş.'nin 208 milyon lira ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 82.29 payı Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 55 milyon dolar bedelle satmak için pay devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Ön ödeme hesaplara intikal etti

Açıklamada, pay devrine ilişkin olarak 7.5 milyon dolar tutarındaki ön ödemenin Doğan Holding hesaplarına intikal ettiği belirtildi.

Açıklamanın ardından Milpa hisseleri saat 12:48 itibarıyla %9.96 primle tavan fiyat olan 15.56 liradan işlem görüyor. Açıklama sonrası %4 yükseliş kaydeden Doğan Holding hisseleri de aynı saat itibarıyla %2.14 yükselişle 11.95 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi de %2.2 artıda.