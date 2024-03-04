MOGAN Enerji’nin halka arz büyüklüğü belli oldu

MOGAN Enerji’nin halka arzına başvuru sayısı 3.646.386 olurken, 3.502.383 yatırımcının talebi karşılandı. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile 28-29 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihlerinde pay başına 11,33 TL’den talep toplayan şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,76, halka arz büyüklüğü ise 2.975.654.550 TL oldu.

Halka arz sonuçlarına göre payların yüzde 80’ini bireysel yatırımcılar ve yüzde 20’sini ise yurt içi kurumsal yatırımcılar aldı. Halka arzda bireysel yurtiçi yatırımcılarından 1,47 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarından 13,77 kat talep toplandı. Toplamda ise halka arz edilen payların 3,93 katını aşan talebe ulaşıldı. MOGAN Enerji #MOGAN koduyla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.

MOGAN Enerji’nin halihazırdaki portföyünün tamamı jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahip olan MOGAN Enerji’nin portföyü 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 9 adet RES, 8 adet JES ve 4 adet HES olmak üzere yurt içinde faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan enerji santrallerinden oluşuyor.

"Halka arzımıza gelen talepten çok mutluyuz"

MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye yenilenebilir enerji sektöründeki en önemli oyuncuların başında geliyoruz. Büyüme yolculuğumuza artık yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Halka arzımıza gelen talepten çok mutluyuz, 3.646.386 başvuru olması bize çok gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımızla yeni başarılara imza atacağız,” dedi.