New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 32.185,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 3.912,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 düşüşle 11.325,36 puana indi.

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sürerken pay piyasalarındaki negatif seyir de devam etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankaların tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kalması, ABD'nin bankacılık sektöründe endişeleri artırmıştı.

ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Silikon Vadisi Bankası olarak bilinen SVB Financial Group'un, bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alındı.

CNBC'de yer alan bir haberde ise sermaye artırma girişimleri başarısız olan bankanın satışı için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, ücretlerde beklentilerin altında kaydedilen artışın, Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini belirtti.

İstihdam verisi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 49'a geriledi.