Onur Yüksek Teknoloji halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı ne zaman başladı?

Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

Onur Yüksek Teknoloji hisse fiyatı ne kadar?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Onur Yüksek Teknoloji hisse kodu ne?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Onur Yüksek Teknoloji 'ONRYT' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Onur Yüksek Teknoloji lot dağıtımı nasıl olacak?

Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

- 2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)

Onur Yüksek Teknoloji halka arz hangi bankalarda var?

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıfbank ve Halkbank dahil olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlanabilir. Onur Yüksek Teknoloji halka arzı, "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleşecek. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapılabilir.

Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun mu?

Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.