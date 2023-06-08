Petkim'den kâr payı dağıtımına ilişkin açıklama
Petkim, ana ortaklığa ait net dönem kârından yedeklerin ayrılması sonrası kalan 6 milyar 576 milyon 410 bin liranın geçmiş yıl kârlarına aktarılması kararını genel kurulda onayladı.
Petkim, Kamu Aydınlatma Platformu'na kâr payı dağıtımı kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklama'da, "7 Haziran 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, yedeklerin ayrılması sonrası kalan 6.576.410.308,09 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır" ifadeleri kullanıldı.