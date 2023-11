“Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri borsa yatırımcısı oldu”

Takip Et

Zirve kapsamında düzenlenen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katılan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı." dedi. Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Ergun, son 3 yılda yaşanan gelişmelerin Türkiye Yüzyılı'ndaki ışığı gösterdiğini söyledi.

3 yılda 139 şirket halka arz oldu

Ergun, son 3 yılda 139 şirketin halka arzıyla 107 milyar TL kaynak sağlandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bu rakamı şöyle okuyorum: Bu 139 şirketimiz son 3 yılda yatırımlarını ve ihracatını sermaye piyasası yoluyla TL ile finanse ettiler.

Böylece kur riskini ve faiz riskini daha iyi yöneterek, daha sürdürülebilir yolla yatırım ve büyümelerini finanse ettiler. Bu rakam bana bunu ifade ediyor. Pay piyasası ve halka arzları konuşuyoruz hep ama Borçlanma Araçları Piyasamız da sektöre kaynak üretiyor. Son 3 yılda 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak borçlanma araçları ihracı yoluyla sektöre aktarıldı.

Bu rakam sadece bu sene 400 milyar TL idi." Ergun, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı. Güzel bir gelişme ama üzerinde de durulması gereken bir gelişme. Gelen 8 milyon yatırımcının finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi anlamında daha yapacak çok işimiz var demektir" diye konuştu.

SPK Başkanı Gönül'den "izinsiz sermaye piyasası işlemi" uyarısı

Oturumda konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Gönül, son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını belirterek, "Piyasanın üstünde getiri vadeden, hem sosyal medyayı kullanan hem de tek tek şahısların arandığı sistemleri engellemeye çalışıyoruz" dedi. Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişimin dikkat çekici noktalarda olduğunu söyleyen.

Gönül, "Şu an borsada işlem gören şirket sayısı 529, borsanın toplam piyasa değeri de yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştı. 16 Kasım itibarıyla 2023 içinde 45 şirketin halka arzı tamamlandı ve 63,5 milyar TL bu şirketlere fon sağlandı. Pay piyasası yatırımcı sayısı 8 milyonu geçti, uzun yıllardır bu sayı 1-1,5 milyon seviyesindeydi. Şu an Türkiye'de her 10 kişiden biri Borsa'da yatırımcı pozisyonuna geldi. Ekim sonu itibarıyla şirketler, yaklaşık 610 milyar TL borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. diye konuştu."