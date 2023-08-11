Ulusoy Un bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bağlı Ortaklık Rolweg S.A. Sermaye Artırımı hakkında açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin % 100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, artan iş hacmi ve faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, şirketin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak amacıyla, şirket sermayesinin 10.000.000,00 İsviçre Frangı artırılarak 20.000.000,00 İsviçre Frangı'na çıkarılmasına ve gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla