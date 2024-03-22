VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 10.150,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,1 üzerinde 10.152,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.148,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.