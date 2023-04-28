VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.281,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 5.271,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.277,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını olumlu etkilediğini ifade ederek, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini anımsattı.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.300 ve 5.350 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün nisan vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğini aktardı.