VİOP'ta endeks kontratı haftaya yüzde 0,1 artışla 5.558,00 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 5.558,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.558,00 seviyesinden işlem gördü.

Perşembe günü arife günü nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gören endeks kontratı, satıcılı bir seyir izleyerek normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 5.551,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında akşam seansı gerçekleşmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.