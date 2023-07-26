Yapı Kredi hisselerinden sert yükseliş

Koç Holding'den KAP'a dün akşam yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin %6.81'ine karşılık gelen toplam 575 milyon nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 11.75 TL bedel üzerinden toplam 6.76 milyar TL karşılığında gerçekleşti.

Yapı Kredi hisseleri dün günü 13.37 TL'den tamamlamıştı. Dünkü kapanışa göre %12 iskonto ile satılan hisseler bugün sert düşüşle açıldı. Yüzde 6'ya yakın düşüşle açılan Yapı Kredi hisseleri saat 1031'de 5.01 düşüşle 12.70 liradan işlem görüyor.

Açılışta 3.35 primle işlem gören Koç Holding hisseleri ise aynı saatte %1.8 primle 118.70 liradan işlem görüyor.

“Yapı Kredi hisselerinde ise kısa vadeli baskı görebiliriz”

İş Yatırım'ın notunda, Koç Holding'in geçen çeyrek sonu solo net nakit pozisyonunun 352 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilerek, "İşlem sonrası Koç Holding'e ciddi bir nakit girişi olacağından Koç Holding hisselerinde olumlu tepki bekleriz, Yapı Kredi hisselerinde ise kısa vadeli baskı görebiliriz" denildi.

Takas işleminin 28 Temmuz tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İşlem'in kapanışını takiben, Koç Holding'in bankadaki doğrudan pay sahipliği %20.22; Koç Holding ve halihazırda Banka'nın %40.95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin bankadaki toplam payı ise %61.17 olacak.

KAP açıklamasına göre Koç topluluğu bankanın ana hissedarı olmaya devam edecek.