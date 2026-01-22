Borsada faiz kararı düşüşü: Bankacılık endeksi geriledi!
Merkez Bankası'nın beklentilerin altında bir faiz indirimi açıklamasıyla Borsa İstanbul'da kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksindeki geri çekilme yüzde 2,7'yi aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi öncülüğünde düşüş yaşandı.
Bankacılık endeksindeki düşüşte politika faizindeki indirimin beklentilerin altında kalması etkili oldu.
Piyasada ortalama beklenti 150 baz paunlık bir indirim yönünde oluşurken Merkez faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.
Borsa tepki verdi
Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde yüzde 2,7'yi aşan düşüş görüldü.
Bankacılık endeksi (XBANK) güne yüzde 0,55 yükselişle başlamasının ardından ilk yarıyı yüzde 0,13 değer kaybıyla tamamlamıştı. Ancak faiz kararının ardından endeksteki kayıplar derinleşti.
Bankacılık endeksi saat 14.30 itibarıyla yüzde 2,68 düşüşle 17.600,66 puandan hareket ediyor.
Aynı dakikalarda BIST 100 endeksi ise kazançlarını geri vererek 12.734,29 puandan hareket ediyor. Endeks faiz kararı öncesinde gün içerisinde 12.854,04 puana kadar yükselmişti.