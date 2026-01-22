HSBC'den Türk tüketici sektörüne iyimser bakış: Hedef fiyatlar yükseldi

HSBC, bugün yayınladığı yeni raporunda Türkiye'de tüketici sektörüne ilişkin değerlendirmelerini güncelleyerek birçok şirket için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Raporda, Türk şirketlerinin zorlu makroekonomik koşullara rağmen esnek iş modelleriyle büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş destekleyici olacak

HSBC analistleri, 2026'ya yaklaşırken enflasyonun görece istikrara kavuşmasının, maliyet baskılarının daha yönetilebilir hale gelmesinin ve faiz oranlarındaki düşüş eğiliminin şirket kârlılıklarını destekleyici unsurlar olacağını belirtti.

Özellikle 2026 yılı için öngörülen yüzde 27'lik asgari ücret artışının, yılın ilk yarısında iç talep üzerinde destekleyici bir etki yaratması bekleniyor. Enflasyondaki kademeli gerilemeyle birlikte tüketim harcamalarının daha dengeli bir görünüm kazanacağı öngörülüyor.

Raporda, sektör genelinde şirketlerin büyüme stratejilerinde ayarlamalara gittiğine dikkat çekildi. Gıda perakendesi tarafında BİM'in süpermarket segmenti FİLE'ye, Migros'un ise online gıda teslimatına ağırlık verdiği ifade edildi.

İçecek sektöründe ise Coca-Cola İçecek gibi şirketlerin, iç pazardaki zorlukları dengelemek amacıyla yüksek büyüme potansiyeline sahip uluslararası pazarlara odaklandığı kaydedildi.

HSBC, mevcut konjonktürde pazar konumlandırmaları ve büyüme potansiyelleri nedeniyle BİM ve Mavi Giyim hisselerini 'Al' tavsiyesiyle öne çıkardı. Raporda ayrıca, BİM, Mavi ve Şok Marketler'in en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler arasında yer aldığı belirtildi.

HSBC'nin açıkladığı hedef fiyatlar nasıl gerçekleşti?

HSBC'nin raporunda hedef fiyat güncellemeleri şirket bazında detaylandırıldı. Buna göre Anadolu Efes için hedef fiyat 16 liradan 20 liraya yükseltildi. BİM hissesi için hedef fiyat 700 liradan 850 liraya çıkarılırken, Coca-Cola İçecek için öngörülen hedef fiyat 78 liradan 85 liraya revize edildi.

Raporda Do&Co için hedef fiyat 11.000 liradan 12.500 liraya yükseltilirken, Hepsiburada için hedef fiyat 3 lira seviyesinde korundu. Mavi Giyim'de hedef fiyat 55 liradan 64 liraya çıkarıldı. Migros için hedef fiyat 675 liradan 750 liraya yükseltilirken, Şok Marketler'de hedef fiyat 65 liradan 80 liraya revize edildi. Ülker hissesi için ise hedef fiyat 180 lira seviyesinde sabit bırakıldı.