Yabancı ilgisi sürüyor: 5 ayın en güçlü tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, 16 Ocak haftasında borsada 196,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylelikle tahvilde 5 ayın en yüksek alımı gerçekleşti.

Aynı dönemde tahvil piyasasına yönelen yabancıların net alımı ise 1,1 milyar dolar oldu. Böylece tahvil tarafında, 15 Ağustos 2025 haftasından bu yana en yüksek haftalık alım kaydedildi.

Geçen hafta ne olmuştu?

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 237,6 milyon dolar, tahvillerde ise 864,8 milyon dolarlık net alım yapmıştı.