Fitch: Çin ekonomisinde büyüme 2026'da yavaşlayacak

Fitch Ratings, Çin ekonomisinin 2026 yılında güçlü dış talep ile zayıf iç talep arasındaki ayrışmanın devam edeceği bir görünüm sergileyeceğini bildirdi. Kuruluş, 2025'te yüzde 5,0 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 4,1'e gerileyeceğini öngördü.

Fitch değerlendirmesinde, tüketici güvenindeki durgunluk, süren deflasyonist baskılar ve yatırım üzerindeki aşağı yönlü risklerin iç talebi baskılamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bu baskıların yalnızca gayrimenkul sektöründeki düzeltmeyle sınırlı kalmadığı, yerel yönetimlerin yüksek borçluluk seviyeleriyle de derinleştiği ifade edildi.

Kuruluşa göre, yatırımları teşvik etmeye ve tüketime geçişi hızlandırmaya yönelik politika adımlarının artırılması bekleniyor. Ancak bu adımların kademeli olacağı ve ekonomik faaliyete etkisinin sınırlı kalacağı değerlendiriliyor. Fitch, 2025 büyüme tahmininin önceki yüzde 4,8 beklentisini aşmasına rağmen, verilerin iç talebi canlandırmanın hâlen zor olduğunu gösterdiğini belirtti. Aralık ayında düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda 2026 için öncelik alanının iç talep olarak belirlendiği, takas programlarının uzatılması ve bireysel kredilere yönelik faiz sübvansiyonları gibi sınırlı önlemlerin açıklandığı hatırlatıldı.

Maliye politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret eden Fitch, 2026 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 8,4'ten yüzde 7,9'a gerilemesini bekliyor. Yerel yönetimlerin altyapı harcamalarının 2025'in son çeyreğinde belirgin şekilde yavaşladığına dikkat çekilirken, harcama kompozisyonunun daha fazla merkezi hükümet ağırlıklı ve tüketime odaklı bir yapıya kaymasının olası olduğu kaydedildi.

Tüketim cephesinde zayıflık

Raporda, tüketim cephesindeki zayıflık da vurgulandı. Perakende satışlar yıl genelinde yüzde 3,7 artış kaydetse de, 2025'in ikinci yarısında ivme kaybederek aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,9'a geriledi. Buna karşılık hizmet üretimi yüzde 5,5 artışla daha olumlu bir tablo çizdi. Sabit sermaye yatırımlarının ise aralık ayında yıllık bazda yüzde 15,1 düşüş gösterdiği belirtildi. İhracatın, ABD tarifelerine rağmen güçlü seyrini koruduğu ve 2026 büyümesine sınırlı da olsa yukarı yönlü katkı sağlamaya devam ettiği ifade edildi.