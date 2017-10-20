Çin bankaları 300 milyon dolar döviz aldı

20 Ekim 2017

Çin bankaları eylül ayında 300 milyon dolar net döviz alımı gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Döviz İdaresi'nin (SAFE) açıkladığı verilere göre, Çin bankaları geçen ay 156 milyar dolar değerinde döviz alıp, 155 milyar 700 milyon dolar sattı.

Çin'in döviz regülatörü, verilerin, son iki yıldan fazla bir süredir görülen hesap açığının azaldığını yansıttığını bildirdi.

İlk üç çeyrekte Çin bankalarının net döviz alımı da 112 milyar 900 milyon dolar oldu. Döviz piyasasında arz ve taleplerin "temelde" dengeli olduğunu söyleyen SAFE, döviz alım verilerinin geçen yılın aynı döneminde görülen hesap açığında yüzde 54'lük düşüşe işaret ettiğini belirtti.

İşletmeler ve bireysel yatırımcıların döviz tutma konusunda istekli olmadığını da ifade eden SAFE, Çin'in sağlam ekonomik temellere dayanması, dışa açıklık seviyesinin artması ve istikrarlı piyasa beklentileri gibi nedenlerle sınır ötesi sermaye akışlarının dengeli ve sabit devam edeceğini ifade etti.

Çin'in döviz rezervleri ilk sekiz ayda art arda artış göstererek 3,1085 trilyon ABD Doları'nı buldu. Bu rakam, Ekim 2016'dan beri en yüksek düzeye tekabül ediyor.