Çin, Kuzey Kore'ye petrol ihracatını sınırlandırdı

Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.

Petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın Kuzey Kore'ye satışının kısıtlanması kararının 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilirken, tekstil ürünleri ithalatında ise daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 10 Aralık'a kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı vurgulandı.

Söz konusu yasak ve sınırlamanın, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları çerçevesinde alındığı, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağı ifade edildi.

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