Çin MB, zorunlu karşılıkların indirilmesini istiyor

19 Haziran 2018

Çin merkez bankası (PBOC), bankaların zorunlu karşılık (ZK) oranlarının, ülkenin finans kuruluşları üzerindeki mali yükü hafifletecek şekilde azaltılması gerektiğini söyledi.

Merkez bankasının yayımladığı taslak halindeki teknik makaleye göre, zorunlu karşılıklar azaltılsa bile, gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olduğu için Çin'in ZK'ları nispeten yüksek düzeylerde tutması gerekiyor.

Ticari bankaların merkez bankasında tutmak zorunda olduğu parayı belirleyen zorunlu karşılık oranları, dolaşımdaki para miktarı ve borçlanma maliyetleriyle oynamak için kullanılıyor.

Makalede ayrıca Çin'in para politikasının bir an önce miktar tabanlı bir sistemden fiyat tabanlı bir sisteme geçmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca para piyasalarındaki faizler, mevduat ve borç verme faizlerinin tek bir sistem altında kademeli olarak birleştirilmesi isteniyor.

Merkez bankası, sürpriz bir şekilde nisan ayında pek çok bankanın zorunlu karşılık oranını düşürmüş, bu hamlesiyle piyasalardaki likidite ve ABD ile ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı etkisi hakkındaki endişeleri gündeme getirmişti.

Pek çok analist Çin'de ekonomik büyümenin artan borçlanma maliyetlerinin baskısıyla önümüzdeki aylarda hız kaybedeceğini ve zorunlu karşılık oranlarının daha da düşürüleceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Reuters