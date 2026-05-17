Çin'den gümüş hamlesi! Talep son 8 yılın zirvesinde

Çin'in artan sanayi ve yatırım talebi, yılın ilk aylarında küresel gümüş piyasasında dikkat çekici hareketliliğe yol açtı.

Çin'in gümüş ithalatı 2026'nın başında son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, güçlü talep nedeniyle yerel fiyatların küresel referans seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi. Uzmanlar, Çin'in ihracat kısıtlamalarının ise piyasadaki oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

İlk iki ayda 790 tonun üzerinde ithalat

Çin gümrük verilerine göre, dünyanın en büyük gümüş alıcısı konumundaki ülke; yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithal etti.

Şubat ayında gerçekleştirilen yaklaşık 470 tonluk ithalatın ise söz konusu ay için şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu kaydedildi. Güçlü talebin etkisiyle Çin iç piyasasında gümüş fiyatlarının küresel fiyatların belirgin şekilde üzerine çıktığı ifade edildi.

Gümüş fiyatlarında sert dalgalanma

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatları yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldi. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi ve fiyatlar ocak ayının sonuna doğru sert şekilde geri çekildi.

Böylece gümüş piyasası yılın en dalgalı dönemlerinden birini yaşadı.

Talepte güneş panelleri ve yatırımcı etkisi

Uzmanlara göre güçlü ithalat verileri, ticaret akışlarında yaşanan değişimlere rağmen Çin'de fiziki gümüş talebinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Talebin önemli bölümünün güneş paneli üreticilerinden geldiği belirtilirken, yükselen altın fiyatları nedeniyle bireysel yatırımcıların da gümüşe yöneldiği ifade ediliyor.

Çin'in ihracat politikası piyasayı etkiliyor

Çin'in gümüş ticaretine yönelik yeni düzenlemeleri de küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Reuters'ın daha önce yayımladığı habere göre Çin, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihracatı yapabilecek 44 şirkete izin verdi.

Uzmanlar, ihracatın artık daha kontrollü bir sisteme bağlanmasının, düşük stok seviyelerine sahip küresel gümüş piyasası açısından önemli bir yapısal değişim anlamına geldiğini değerlendiriyor.

Goldman Sachs'tan oynaklık uyarısı

Goldman Sachs da Çin'in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş piyasasındaki dalgalanmayı artırabileceğine işaret etmişti. Çin yönetimi, 1 Ocak 2026'dan itibaren yurt dışına yapılacak gümüş sevkiyatları için resmi izin zorunluluğu getirdi.

Analistler, bu uygulamanın fiyat oynaklığını artırabileceğini ve piyasa likiditesini azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca küresel gümüş piyasasının daha parçalı bir yapıya dönüşebileceği ve fiziki stok erişiminin daha kritik hale gelebileceği ifade ediliyor.