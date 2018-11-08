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Denizbank'ın satışında yeni gelişme

Denizbank AŞ'nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Denizbank'ın satışında yeni gelişme
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Denizbank AŞ'nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu. 

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finans sektöründe faaliyet gösteren Denizbank AŞ'nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Kaynak: AA

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