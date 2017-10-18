Doğtaş'ın Hollandalı ortağı hisse satıyor
Doğtaş'ın yabancı ortağı International Furniture BİST'te hisse satacağını açıkladı. Açıklama sonrası Doğtaş Kelebek'in hisseleri yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.
Doğtaş Kelebek'in Hollandalı ana ortağı International Furniture BV, şirketteki paylarının bir kısmının Borsa İstanbul toptan satışlar pazarında satacağını duyurdu.
Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamasında, söz konusu satış işlemi için Ünlü Menkul Değerler'i yetkilendirdiği belirtildi.
Ortaklık yapısına göre 209.07 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Doğtaş Kelebek'te, International Furniture BV yüzde 46.05 pay sahibi konumunda.
Doğtaş Kelebek hisseleri saat 11:10'da yüzde 1.92 düşüşle 4.09 liradan işlem görüyordu.
Kaynak: Reuters