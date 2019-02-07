Dolar 5.25'in üzerine çıktı

07 Şubat 2019

Doların yükseliş eliminde olduğu bir ortamda gelişmekte olan ülke paralarıyla birlikte TL de baskı altında kalıyor. Kur bugün yüzde 1'e yakın değerlendi ve 31 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Güne 5.23 civarından başlayan kur 5.2677'ye kadar yükseldikten sonra saat 11:03'de yüzde 0,85 artışla 5.2600'da yer aldı. Euro/TL'de 5.95'ten 5.98'in üzerine geldi.

Sabah saatlerin 96.43 seviyesinde olan dolar endeksi ise 96.492'e yükseldi. Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 102.455 puanda.

Ekonomist Enver Erkan, kurdaki hareketin doların küresel hareketinden kaynaklandığı yorumunu yaptı. Erkan, "İçeride haber akışında bir değişiklik yok, dolar dışarıda değerleniyor bir yükseliş söz konusu. Dolar/TL buna bağlı yukarı gitti" diye konuştu.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak da, küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişeler, Brexit belirsizliği ve devam eden Çin-ABD ticaret görüşmelerine dair risklerin Türk Lirası, Brezilya Reali, Güney Afrika Randı gibi paraları baskı altında bıraktığı yorumunu yaptı.